Diretta Sassuolo-Milan ore 18.30: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

REGGIO EMILIA - Il Milan torna al Mapei Stadium, li dove il 22 maggio scorso ha vinto ufficialmente il suo 19° scudetto. Alle ore 18.30, infatti, i rossoneri sfidano il Sassuolo nell'anticipo del turno infrasettimanale valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A. La formazione di Stefano Pioli, dopo la vittoria al debutto contro l'Udinese (4-2) e il pareggio per 1-1 in casa dell'Atalanta, ha battuto 2-0 il Bologna grazie alle prime reti stagionali di Leao e Giroud. Il Diavolo guida la classifica con sette punti, gli stessi di Napoli, Lazio, Atalanta, Torino e Roma. I neroverdi di Dionisi, invece, dopo la sconfitta contro la Juve all'esordio (3-0), hanno battuto di misura il Lecce e poi hanno pareggiato 2-2 contro lo Spezia in trasferta nell'ultimo turno.