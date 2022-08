Serie A, tutte le probabili formazioni della 4ª giornata

ROMA - E' già tempo di tronare in campo per le 20 formazioni di Serie A che si preparano al primo turno infrasettimanale della stagione. Il quarto turno di capionato si aprirà con Sassuolo-Milan, remake della gara che lo scorso anno segnò la vittoria dello Scudetto da parte dei rossoneri di Pioli. A seguire, nel primo giorno di gare, l'Inter cerca il riscatto contro la Cremonese mentre la Roma attende all'Olimpico il Monza. Trasferta dunque per la Lazio, chiamata alla delicata sfida esterna contro la Sampdoria, al Maradona il Napoli affronterà il Lecce, allo Stadium la Juventus attende lo Spezia. Chiudono il quadro Empoli-Verona, Udinese-Fiorentina, Atalanta-Torino e Bologna-Salernitana.