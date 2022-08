Probabili formazioni Sassuolo-Milan: aggiornamenti

REGGIO EMILIA - Dionisi, con tre partite ravvicinate, pensa al turnover per il Sassuolo. In casa Milan niente rotazioni in avanti perché Rebic e Origi non hanno potuto rispondere all’appello di Pioli. De Ketelaere dovrebbe partire dalla panchina in favore di Brahim Diaz: Florenzi a destra è il primo cambio, con il rebus centrale tra Kjaer e Gabbia: l’impiego del danese resta una tentazione per Pioli. Al fianco di Bennacer, a centrocampo, dovrebbe giocare Pobega.