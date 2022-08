Roma-Monza, infortunio per Kumbulla: problema muscolare

ROMA - Ennesimo infortunio in casa giallorossa in questa prima parte di stagione: durante Roma-Monza, anticipo della 4ª giornata di Serie A, ad andare ko è il difensore albanese Kumbulla, schierato in campo a sorpresa da Mourinho per il match casalingo con i brianzoli. Poco prima della mezz'ora, con i giallorossi avanti 1-0 grazie alla prodezza di Dybala, il problema muscolare accusato dal difensore, prontamente sostituito da Smalling. Dopo Wijnaldum e Zaniolo altra tegola per la Roma in questo avvio di stagione.