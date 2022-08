Udinese-Fiorentina 1-0: Beto decisivo. Pari Empoli-Verona

Continua l'astinenza da gol della Fiorentina che non segna nemmeno contro l'Udinese e cade 1-0: decisiva la rete di Beto nel primo tempo. La squadra di Italiano fatica a creare in zona offensiva e paga una disattenzione difensiva che spalanca la strada al vantaggio dei bianconeri di Sottil, vittorioso contro il figlio Riccardo, in campo nel tridente viola per 20' della ripresa. Per la Fiorentina ora sono quattro le gare senza reti (Empoli, Twente, Napoli e Udinese). Pareggiano invece Empoli e Verona, al Castellani finisce 1-1: al primo centro in Serie A di Baldanzi risponde Kallon.

Classifica Serie A Udinese-Fiorentina 1-0 La gara si sblocca al 17': la pressione di Deulofeu è efficace e Venuti, attaccato, perde palla. L'ex Milan vede e serve Beto che a porta libera mette dentro l'1-0. Ancora Beto e Lovric hanno la chance del raddoppio, ma la sprecano. La Fiorentina invece si rende pericolosa con Quarta, Barak e Cabral, ma regge il muro bianconero. Nella ripresa sono poche le emozioni e bassi i ritmi di gioco, non arrivano sussulti. La squadra di Italiano non trova la via del pari neanche con gli ingressi di Jovic e Ikoné e non rompe il digiuno da gol: altro 0 sul tabellino, esultano i friuliani. Tabellino Udinese-Fiorentina