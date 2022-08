Napoli-Lecce 1-1: Elmas non basta, Colombo gela Spalletti

Il Napoli dice addio al primo posto in classifica. Spalletti raccoglie solo un pareggio, il secondo consecutivo, in casa con il Lecce e scende a -2 dalla Roma, che per ora è in vetta da sola davanti all'Inter. Non hanno brillato gli azzurri, non ha funzionato il turn over di Spalletti (sei cambi rispetto alla formazione tipo di questo inizio stagione), non è stata una buona idea il cambio di modulo iniziale (4-2-3-1) e non sono servite nemmeno le correzioni in corsa (ritorno al 4-3-3). Per tutta la partita il Napoli non ha mai trovato fluidità di gioco e trame brillanti, anzi ha sofferto oltre il dovuto un Lecce che al Maradona è sceso in campo per fare la sua partita e ha raccolto un punto d’oro grazie alla magia del giovane Colombo, che si è fatto perdonare dopo un rigore sbagliato. A Spalletti non è bastato il vantaggio iniziale di Elmas, né l’assalto finale con un assetto spregiudicato (Simeone e Osimhen davanti con Lozano e Kvaratskhelia esterni).