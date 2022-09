Diretta Atalanta-Torino ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BERGAMO - Vincere e agganciare la Roma in vetta alla classifica: è questo il diktat in casa Atalanta e Torino in vista del posticipo del turno infrasettimanale delle 20.45 al Gewiss Stadium valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini, dopo aver superato la Sampdoria (2-0) e pareggiato in casa contro il Milan, hanno battuto di misura l'Hellas Verona grazie alla rete di Koopmeiners in apertura di ripresa. Stesso percorso per i granata di Ivan Juric: doppio successo per 2-1 a Monza e Cremona, in mezzo lo 0-0 in casa contro la Lazio.