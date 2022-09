Diretta Lazio-Napoli ore 20.45: probabili formazioni e come vederla in tv e streaming

ROMA- Immobile contro Osimhen, Sarri contro Spalletti. Il match tra Lazio e Napoli, valevole per la quinta giornata di campionato, nasconde tante piccole sfide. I biancocelesti affrontano il secondo esame di maturità dopo aver brillantemente superato la prova Inter. Gli azzurri sono in cerca di riscatto dopo i pareggi con Fiorentina e Lecce. Sarri (che recupera Felipe Anderson e Romagnoli, usciti malconci a Genova) è orientato a confermare la stessa squadra che ha sconfitto l'Inter, con Vecino al posto di Luis Alberto. Spalletti si è detto soddisfatto della squadra a disposizione e "felicissimo di essere ancora l'allenatore del Napoli. Le mie ambizioni sono di un livello tale che non so se gli altri ci possono arrivare con il pensiero. Ma non garantisco niente. Voglio sviluppare un grande gioco, piacevole per gli sportivi di palato fine come quelli del Napoli. I calciatori andati via e quelli arrivati li conosciamo. C'è da riorganizzare questa squadra".