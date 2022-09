Diretta Udinese-Roma ore 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

UDINE - Vincere e tornare di nuovo in vetta alla classifica. È questo il diktat in casa Roma in vista del match delle 20.45 alla Dacia Arena contro l'Udinese. I giallorossi di José Mourinho sono reduci dal 3-0 interno cntro il Monza, match nel quale Paulo Dybala ha firmato i suoi primi gol con la Lupa in gare ufficiali e si è portato a quota 100 in Serie A. La sfida di oggi contro i friulani sarà importantissima per dare continuità ai risultati ma anche per arrivare al meglio all'esordio in Europa League in programma giovedì a Razgrad, Bulgaria, contro il Ludogorets. Di fronte, però, ci sarà un Udinese in ottima forma. I ragazzi di Sottil, dopo il ko all'esordio contro il Milan a San Siro (4-2), hanno infatti conquistato sette punti pareggiando in casa contro la Salernitana (0-0) e battendo il Monza (2-1) in trasferta e la Fiorentina (1-0) tra le miura amiche.