Pagelle Milan-Inter: Maignan show, De Vrij non c'è

Pioli (all.) 7,5 Il suo Milan è... on fire come il coro che gli dedica la Curva Sud. Azzecca tutte le mosse e vince il secondo derby di fila in A sorpassando l’Inter. Maignan 8 Grandi parate su Calhanoglu e Martinez. Dice no anche a Dzeko ed evita il 3-3. Determinante. Calabria 5,5 Non ha di fronte Perisic come lo scorso anno, ma anche Darmian gli crea evidenti problemi. In chiaro affanno. Kjaer (39’ st) sv Difende il 3-2. Kalulu 6 Deve uscire su Correa e non sempre è a suo agio. Non “tiene” Martinez nell’azione dell’1-0 ed è meno sicuro rispetto ad altre occasioni.

Tomori 5,5

Arriva tardi in chiusura sul 2-3 di Dzeko e anche sull’1-0 non brilla. Respinge qualche pericolo.



Hernandez 6

Non mette il turbo. Scintille con Dumfries, poi presidia la fascia cercando di non sbagliare.



Bennacer 6,5

Inizialmente fatica, poi prende coraggio, tampona bene, vince parecchi duelli ed è preciso in regia. Toglie spazi a Calhanoglu.



Tonali 7

Recupera il pallone dell’1-1, si allarga a sinistra per creare problemi e non tira mai indietro il piede. Vince il duello con Barella.



Pobega (39’ st) sv

Un assaggio di derby.



Messias 6

Niente effetti speciali, però dà equilibrio sulla fascia destra. Lavoro oscuro e importante.



Saelemaekers (28’ st) 6

Porta il suo mattone.



De Ketelaere 5,5

Non segue Brozovic nel suo inserimento verso l’1-0, non salta mai l’uomo e “soffre” il primo derby.



B. Diaz (18’ st) 6

Entra bene e non si dimentica di curare la fase di non possesso.



Leao 9

Alla centesima in Serie A “sforna” un derby da sogno: due gol, un assist, un dribbling dietro l’altro. Per Inzaghi sarà un incubo. E pensare che all’Inter non aveva mai segnato....

Giroud 7

Lascia ancora il suo marchio sulla stracittadina. Un paio di occasioni non le concretizza, poi firma il 2-1 e cambia il match.



Origi (28’ st) 6

Ha voglia e ci prova. Non è ancora al meglio