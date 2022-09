Diretta Hellas Verona-Sampdoria ore 18: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

VERONA - Hellas-Sampdoria è sfida tra due delle sette squadre che, dopo quattro giornata di Serie A, sono ancora a quota zero alla voce vittorie. I padroni di casa, reduci dal buon pareggio in rimonta a Empoli con il primo gol in maglia gialloblù dell'attaccante ex Genoa Kallon, cercano i primi tre punti della stagione dopo un inizio stentato. Cioffi si affida al bomber francese Henry e a Tameze: da capire se il centrocampista transalpino agirà in mediana o se giocherà più avanzato. Discorso analogo per la Sampdoria di Giampaolo: i blucerchiati si presentano alla trasferta scaligera reduci dall'ottimo 1-1 colto in extremis, a Marassi, contro la Lazio. A centrocampo Villar dovrebbe agire come metronomo mentre in attacco sarà Caputo a guidare l'attacco dei genovesi. Non convocato il neo acquisto Winks, proveniente dal Tottenham di Conte.