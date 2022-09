Diretta Napoli-Spezia ore 15: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

NAPOLI - Contro lo Spezia il Napoli può infilare la terza vittoria consecutiva tra campionato e Champions League, dopo aver battuto Lazio e Liverpool, ma dovrà farlo senza il suo centravanti di riferimento, Osimhen, fermo ai box almeno per un mese. Spalletti riflette sulle soluzioni offensive alternative e non si appella alla sfortuna: gli infortuni fanno parte del gioco. L'importante è essere strutturati per mettere in campo l'opzione B e il Napoli, tra Simeone e Raspadori, ce l'ha. Il Maradona spingerà gli azzurri, si cerca un'altra serata da incorniciare.