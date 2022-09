Diretta Inter-Torino: formazioni ufficiali e dove vederla in tv

MILANO - Alle ore 18, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, l'Inter ospita il Torino nell'anticipo della 6ª giornata del campionato di Serie A. Falsa partenza per i nerazzurri di Simone Inzaghi che, in cinque turni, ha già incassato due sconfitte: quella all'Olimpico contro la Lazio (3-1) e quella nel derby di sabato scorso (3-2). Lautaro e compagni, inoltre, hanno anche perso all'esordio in Champions League, cadendo in casa 2-0 contro il Bayern Monaco. Rialzarsi, dunque, è obbligatorio. Di fronte, però, ci sarà un Torino in ottima forma. I granata, infatti, sono partiti con il piede sull'acceleratore e sono già a quota 10 punti, frutto delle tre vittorie contro le neopromosse Monza (2-1), Cremonese (2-1) e Lecce (1-0) e del pareggio interno per 0-0 contro la Lazio. Unica sconfitta di questo inizio di stagione quella a Bergamo contro l'Atalanta (3-1).