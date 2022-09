Diretta Sampdoria-Milan: dove vederla in tv

GENOVA - Nell'anticipo delle 20.45 della 6ª giornata del campionato di Serie A, il Milan fa visita alla Sampdoria al Luigi Ferraris. Grande entusiasmo tra i rossoneri dopo la vittoria nel derby contro l'Inter dell'ultimo turno (3-2). La squadra di Stefano Pioli è ancora imbattuta e fin qui ha collezionato tre vittorie (Udinese, Bologna e Inter appunto) e due pareggi (Atalanta e Sassuolo). Vincere oggi permetterebbe a Giroud e compagni di balzare momentaneamente in vetta alla classifica in attesa della sfida della Dea. Umori opposti in casa Sampdoria. I blucerchiati, infatti, sono ancora a secco di vittorie. Solo due i punti fin qui racimolati, frutto dei pareggi interni contro Juve (0-0) e Lazio (1-1). Completano il quadro i ko contro Atalanta (2-0), Salernitana (4-0) e Verona (2-1).

Sampdoria-Milan: dove vederla in tv e in streaming

Sampdoria-Milan, anticipo della 6ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e DAZN. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Milan

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Murillo, Augello; Villar, Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. Allenatore: Giampaolo.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.

GUARDALINEE: Liberti e Del Giovane.

IV UOMO: Massa.

VAR: Abisso.

AVAR: Longo.

