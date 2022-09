Serie A, tutte le probabili formazioni della 6ª giornata

La Serie A torna in campo nel weekend per un 6° turno ricco di sfide interessanti. Alle 15 il Napoli, reduce dai prestigiosi successi contro Lazio (2-1 in rimonta all'Olimpico), e Liverpool (netto 4-1 al Maradona nel primo turno di Champions League), ospita lo Spezia. Gli azzurri di Spalletti stanno vivendo un momento magico e non vogliono fermarsi. Umori opposti in casa Inter, con i nerazzurri che, dopo la sconfitta per 3-2 nel derby e il ko incassato alla prima europea contro il Bayern Monaco (2-0), cercano il riscatto alle 18 contro il Torino. In serata il Milan, che all'ultim'ora ha perso Origi per infortunio, fa visita alla Sampdoria. Il lunch match di giornata vede di fronte la capolista Atalanta e la Cremonese, mentre sono tre i match delle 15: Bologna-Fiorentina, Lecce-Monza e Sassuolo-Udinese. Alla 18 la Lazio, reduce dal 4-2 in Europa League contro il Feyenoord, ospita il Verona, alle 20.45 Juve-Salernitana. La Roma, dopo i ko contro Udinese (4-0) e Ludogorets (2-1), vuole tornare a vincere e per farlo dovrà vedersela contro l'Empoli lunedì alle 20.45 al Castellani.