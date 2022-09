Diretta Lazio-Verona ore 18: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

ROMA - Primo esame post Europa per la Lazio. Lo scorso anno i match successivi al giovedì di Europa League sono costati tanti punti ai ragazzi di Sarri. In questa stagione il tecnico chiede vittorie in serie, continuità, per puntare sempre più in alto. Con lui in panchina mai tre successi di fila. All’Olimpico arriva il Verona, serve vincere per tornare nelle zone altissime della classifica e rimanere con le altre big. La Lazio ha vinto solo due delle ultime sei gare di Serie A contro il Verona (2N, 2P), dopo che aveva trovato il successo in tutte le cinque precedenti. E occhio alla statistica: il Verona è rimasto imbattuto in tutte le ultime tre trasferte contro la Lazio in Serie A (1V, 2N), mai nella sua storia ha registrato una serie più lunga senza sconfitte esterne contro i biancocelesti nella competizione.