Diretta Atalanta-Cremonese ore 12.30: come vederla in tv, streaming e formazioni ufficiali

BERGAMO - La domenica della sesta giornata di Serie A si apre con il lunch match tra Atalanta e Cremonese al Gewiss Stadium di Bergamo. I nerazzurri di Gasperini arrivano a questa sfida con l'obiettivo di riconquistare la testa della classifica, dove ci sono al momento Napoli e Milan con 14 punti a +1 sui bergamaschi. L'Atalanta è reduce da tre vittorie di fila contro Hellas Verona, Torino e l'ultima contro il Monza. Si trova invece dalla parte opposta della classifica la Cremonese di Alvini, che nell'ultimo turno ha conquistato il suo primo punto in campionato grazie al pareggio contro il Sassuolo, arrivato dopo quattro sconfitte di fila. L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 2016, con la sfida in Coppa Italia vinta facilmente per 3-0 dall'Atalanta.