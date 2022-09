Diretta Juve-Salernitana: dove vederla in tv e formazioni ufficiali

TORINO - Dopo aver perso di misura la prima gara di campionato contro la Roma, la Salernitana di Davide Nicola ha messo sin qui in fila quattro risultati utili consecutivi - una vittoria e tre pareggi, l'ultimo il 2-2 con l'Empoli - e fa visita alla Juventus di Max Allegri, che in classifica è avanti di soli tre punti. I bianconeri di Max Allegri, fermati dalla Fiorentina nello scorso turno, sono reduci dalla prima sconfitta, subita per mano del Paris Saint-Germain in Champions League. Teatro della sfida, in programma a Torino alle 20.45, è l'Allianz Stadium, che festeggia gli 11 anni di 'vita'. Il doppio confronto della passata stagione si è concluso con due successi della Juve, in entrambi i casi per 2-0: all'Arechi grazie alle reti di Dybala e Morata, al ritorno con gol della stessa Joya e di Vlahovic.