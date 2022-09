In gioco e in fuorigioco

Se Samp-Milan si fosse giocata in Inghilterra - non ieri, naturalmente: il Regno Unito è in lutto stretto - la squadra di Pioli si sarebbe ritrovata sul 2-0 nel primo tempo: in Premier il fuorigioco di pochi centimetri (o chirurgico) è bandito. Da noi invece basta un capello fuori posto (io me ne intendo) e il gol viene annullato; il risultato, molto spesso condizionato. Ma così funziona il Var Italia e a chi tocca non s’ingrugna.



Il Milan di Pioli - l’ha confermato anche a Marassi dove è rimasto in dieci per un tempo intero - sa fare buon calcio; il destino, antipatici scherzi. L’espulsione per doppio giallo di Leao pareggia infatti i conti con l’assenza per infortunio di Osimhen nel Napoli, l’avversario che domenica prossima è atteso a San Siro in una sorta di riproposizione meno qualitativa e romantica delle sfide di fine anni 80.

Milan e Napoli avanzano dunque faticosamente e di corto muso (definizione allegriana che sarà presto registrata dalla Treccani): lo scarto minimo premia anche l’Inter, ora a due punti dalle prime.

Tre cose finalmente buone in casa Inzaghi: la prestazione di Handanovic, il migliore in campo (ha tenuto più volte in vita il risultato e la squadra), l’ostinata e lucida ricerca della vittoria contro il nuovo Toro che è avversario forte e scomodissimo, e il coraggio di Simone i cui cambi sono stati funzionali al tentativo di aggressione finale, peraltro riuscito: nei 20 minuti della svolta ha avuto il fegato di puntare su Bellanova e Gosens, rinunciando a Dumfries e Darmian, esterni in debito d’ossigeno, ma anche su Correa e Mkhitaryan.