Diretta Bologna-Fiorentina ore 15: probabili formazioni e come vederla in tv e streaming

BOLOGNA - Sfida importante tra Bologna e Fiorentina nella sesta giornata di Serie A. I rossoblù vengono da un momento difficile, con solo tre punti conquistati nelle prime cinque giornate (tre pareggi) e dal recente esonero di Mihajlovic. A sostituirlo arriverà Thiago Motta, in tribuna per questa partita, mentre per questa partita la squadra è affidata al tecnico della primavera Vigiani. Situazione complicata anche per i viola di Italiano, reduci dal pareggio beffa contro il Riga in Conference League e dal pareggio contro la Juve in campionato, con solo 6 punti conquistati nelle prime cinque giornate. L'ultima sfida al Dall'Ara tra le due squadre risale al 21 dicembre dello scorso anno, con la vittoria della Fiorentina per 3-2.