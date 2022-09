Juventus-Salernitana 2-2: gol, espulsioni e polemiche, che caos allo Stadium!

Una gara pazza, incredibile, durata 102 minuti e terminata con un rocambolesco 2-2 e quattro espulsioni. La lenta e compassata Juve di Allegri va sotto di due gol (Candreva e Piatek su rigore) nel primo tempo contro una Salernitana da applausi, bella e pimpante. Nella ripresa prova a reagire, trova il gol della speranza in apertura con Bremer ma poi soffre terribilmente in fase di costruzione fino al folle finale con il pari su rigore di Bonucci al 92’ e il gol del sorpasso di Milik all’ultimo respiro. Una rete annullata, però, per fuorigioco scatenando un’autentica bagarre un campo con cartellini rossi a raffica e l'inevitabile strascico polemico. Per Allegri è il secondo pari in campionato: la sua Juve arranca e ha già quattro punti di distacco dalla vetta.

Primo tempo da urlo per la Salernitana Il primo tempo della Juve è un incubo. Miretti sfiora il gol in un paio di circostanze nei primi dieci minuti, poi cala il buio. La Salernitana gioca bene, riparte in velocità e dimostra una freschezza che la Juve non riesce a contrastare. Allegri prova a spronare dalla panchina ma in campo la manovra è troppo farraginosa e così gli ospiti trovano il vantaggio al 18’. Il merito però è tutto di Mazzocchi che sfrutta un buco clamoroso di Cuadrado per involarsi sulla sinistra: il suo tiro cross è potente e trova il corpo di Candreva per l’1-0 a sorpresa. Lo svantaggio manda in confusione ulteriore la Juve che continua a tenere palla senza trovare la necessaria velocità offensiva per spaventare l’organizzata retroguardia ospite. Miretti è l’unico a metterci forza e carattere insieme a Vlahovic che si danna l’anima per sopperire all’assenza di un partner adeguato (Kean è inconsistente). Al 38’ l’attaccante serbo riesce a bucare la Salernitana con un tiro ad incrociare che supera Sepe ma l’arbitro annulla tutto per un evidente fuorigioco di partenza. Il primo tempo sembra andare in archivio così ma proprio all’ultimo arriva il clamoroso 2-0 della Salernitana: Dia sfonda sulla destra, Bremer tocca con il braccio una girata di Piatek che l’arbitro (dopo un consulto al Var) non può che punire con il penalty. Sul dischetto va lo stesso Piatek che non sbaglia. La Salernitana va a risposo con un doppio vantaggio meritato, figlio di una partita bella, dinamica e piena di splendide ripartenze.