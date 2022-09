Juve-Salernitana, Paparesta critica l'Aia: "Comunicato surreale"

"L'errore di Juventus-Salernitana non mette in dubbio la credibilità del Var, ma va cambiata la comunicazione". Secondo Gianluca Paparesta, ex arbitro internazionale, l'episodio che ha deciso il match tra i bianconeri e i granata andava gestito meglio. "Io sono fautore di un'apertura totale. Nel 2022 le immagini sono fruibili e reperibili su qualsiasi mezzo. La comunicazione che mi aspettavo è arrivata soltanto nel pomeriggio successivo, scaricando pure le responsabilità su chi doveva fornire le immagini. E invece non si discute neanche sul fatto se sia stato giusto o meno mettere in dubbio la rete vista allo Stadium. Il comunicato dell'AIA - ha continuato Paparesta a Radio Punto Nuovo - non dice nulla, ripeto. Scarica solo le responsabilità su un tecnico. Serviva dare un'indicazione chiara e precisa a tutti: agli arbitri, ai tifosi, alle squadre. Bisogna aprire e comunicare, non fare un qualcosa di scarno".