Diretta Bologna-Empoli ore 15: probabili formazioni e come vederla in tv e streaming

BOLOGNA - Tutto pronto per l'esordio in panchina di Thiago Motta. Dopo aver assistito dalla tribuna alla vittoria del suo Bologna contro la Fiorentina, il nuovo tecnico rossoblu si appresta a sfidare l'Empoli. "E' normale che ci sarà qualcosa di diverso, ma non penso di stravolgere le cose. A livello umano cerco di mantenere calma e tranquillità, anche se non è scontato perchè è una bella avventura. Sono contentissimo di iniziare". Sugli avversari: "E' una squadra che ha cambiato poco, che costruisce molto bene da dietro e con un gioco verticale. E' una squadra difficile da affrontare e su quello abbiamo lavorato. Noi sceglieremo la migliore formazione anche in funzione dell'avversario". L'Empoli è reduce dalla sconfitta casalinga contro la Roma e al Dall'Ara è in cerca di riscatto. "A Bologna è una partita difficile a prescindere da chi c'è in panchina, lo sarebbe stato con Mihajlovic e ora lo sarà anche con Thiago Motta. Ci si aspetta una gara difficile - ha detto alla vigilia il tecnico Zanetti - e particolare, soprattutto dal punto di vista tattico qualche incognita ce l'abbiamo, potrebbe cambiare qualcosa dal punto di vista dell'assetto. Abbiamo lavorato molto su noi stessi e meno sugli avversari rispetto ad altre volte, questo è ciò che il cambio di allenatore può portare".