Diretta Torino-Sassuolo ore 20.45: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

TORINO - La novità più grande di Sassuolo-Torino è che torna Juric in panchina dopo essere stato fuori contro Inter e Lecce a causa della polmonite. Il tecnico granata urlerà di nuovo da bordocampo per trascinare la sua squadra al successo dopo l'ultimo ko contro i nerazzurri di Inzaghi. E in conferenza, proprio Juric, ha messo tutti in guardia: "Il Sassuolo è fortissimo, dovremo essere tosti, aggressivi e giocare il nostro calcio". I neroverdi cercano riscatto dopo la rimonta subita contro l'Udinese, ma dovranno farlo ancora in emergenza (out Berardi, Traore, Muldur, Defrel, Erlic più lo squalificato Tressoldi).