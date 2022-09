Diretta Monza-Juve ore 15: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

MONZA - Dopo le delusioni di Champions e campionato, la Juve prova a ripartire in casa del Monza di Raffaele Palladino nel settimo turno di Serie A. I bianconeri vengono dal pareggio casalingo con la Salernitana e dalla sconfitta in Europa con il Benfica. Nelle ultime 5 giornate di campionato, hanno ottenuto 4 pareggi e una vittoria e sono in ottava posizione con 10 punti. "Avrò sbagliato dei cambi, la formazione, la preparazione, avrò sbagliato tante cose. Una cosa di cui sono sicuro è che questi momenti c'è chi li vede solo negativi, io per fortuna anche in questi momenti cerco di vedere quello che c'è da fare. La squadra sta bene, e dobbiamo solo evitare gli errori che abbiamo fatto ultimamente. Bisogna percepire un po' più il pericolo quando gli altri hanno la palla. Di questi momenti ne ho già passati, si superano solo col lavoro e la serenità. Più ci piangiamo addosso e peggio è. Poi è normale che i risultati ti danno un po' più di tranquillità" ha detto Allegri nella conferenza della vigilia.