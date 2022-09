Diretta Cremonese-Lazio ore 15: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

CREMONA - Riscattare il 5-1 contro il Midtjylland e rimettersi in cammino verso grandi obiettivi. La Lazio riparte da Cremona. La sconfitta in Danimarca ha fatto malissimo, ora Sarri si aspetta la reazione di tutto il gruppo perché in campionato bisogna rimanere nelle zone alte della classifica. Allo Zini i biancocelesti non saranno per niente soli: attesi circa 2.500 laziali pronti a tifare e incitare la squadra. La Cremonese va a caccia della prima vittoria stagionale. Il tecnico Alvini alza la guardia: “Sono certo che reagiranno, va ricordato che l'anno scorso la Lazio è arrivata quinta ed ha fatto grandi acquisti per raggiungere la Champions”. Cremonese e Lazio non si affrontano in Serie A dal 24 marzo 1996, quando a Cremona ebbero la meglio i padroni di casa: 2-1 con doppietta di Tentoni e gol di Negro.