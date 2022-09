Commisso contro tutti: "Juve, Milan e Inter perdono soldi. La Fiorentina no"

FIRENZE - Rocco Commisso elogia la gestione finanziaria della Fiorentina e attacca i principali club della serie A. “La Juve ha perso 550 milioni, il Milan 500, l’Inter 445. La Fiorentina invece ha un utile di 16 milioni", ha dichiarato ai microfoni di Sportitalia. "Non sono qui a criticare la Juve perchè loro hanno già abbastanza problemi. Noi non facciamo buchi economici in bilancio. I bianconeri quando acquistarono Ronaldo valevano due miliardi, oggi circa 800 milioni. Hanno perso oltre un miliardo".