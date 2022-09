Serie A, tutte le probabili formazioni dell'8ª giornata

Dopo la pausa per le nazionali torna in campo la Serie A. Sarà un weekend ricco di sfide interessanti. A cominciare dal match del Diego Armando Maradona dove il Napoli capolista, dopo il successo del Meazza contro il Milan (2-1), ospita sabato alle 15 il Torino. Alle 18 riflettori puntati sul Meazza per la supersfida tra Inter e Roma. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta: i nerazzurri di Simone Inzaghi, che stanno attraversando un periodo complicato, sono caduti sul campo dell'Udinese (3-1), mentre i giallorossi di Mourinho si sono arresi davanti al proprio pubblico di fronte all'Atalanta (1-0). In serata scendono in campo i campioni d'Italia che, al Castellani, affrontano l'Empoli. Il lunch match di giornata mette di fronte Lazio e Spezia, mentre sono tre le gare in programma domenica alle 15: Lecce-Cremonese, Sampdoria-Monza e Sassuolo-Salernitana. Alle 18 l'altra capolista, l'Atalanta, ospita al Gewiss Stadium la Fiorentina, mentre in serata la Juve se la vedrà contro il Bologna di Thiago Motta. A chiudere l'8° turno sarà Verona-Udinese in programma lunedì alle 20.45 al Marcantonio Bentegodi.