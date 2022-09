Serie A, è Arnautovic del Bologna il miglior giocatore del mese

MILANO - Marko Arnautovic è il miglior giocatore della di Serie A per il mese di settembre secondo l'A.i.c.. L'attaccante austriaco di origine serba in forza al Bologna è stato scelto dall'Assocalciatori grazie all'ottimo rendimento avuto sin dalla prima di campionato. Durante l'ultima sessione di calciomercato era stato ricercato da grandi squadre, dalla Juventus al Manchester United, ma alla fine è rimasto in Emilia-Romagna dove i tifosi lo hanno sempre osannato e "lo hanno investito del ruolo di leader carismatico", sottolinea l'Assocalciatori, ricordando anche che l'ex Inter è in cima alla classifica marcatori con sei gol sui sette realizzati dalla sua squadra, recentemente passata da Mihajlovic a Thiago Motta: l'altro lo ha messo a segno Barrow.