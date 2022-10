Serie A, tutte le probabili formazioni dell'8ª giornata

Finestra Nazionali conclusa si torna in campo per l'8 giornata del campionato di Serie A che si apre subito con la capolista Napoli (17 punti) che ospita il Torino alle 15 con Luciano Spalletti alle prese con il dubbio sulla fascia destra. A seguire (18:00) il big-match di San Siro con Josè Mourinho che sfida la sua ex Inter in un match molto importante per entrambe le squadre dopo le sconfitte dell'ultima giornata. Chiude il programma del sabato (20:45) il Milan campione d'Italia (privo dei francese Maignan e Theo Hernandez) ospite delll'Empoli per ritrovare il successo dopo il ko casalingo con il Napoli. Domenica riflettori puntati a Bergamo, dove l'altra capolista Atalanta ospita la Fiorentina, e a Torino dove la Juventus cerca il riscatto dopo il flop di Monza ospitando il Bologna. La Lazio di Maurizio Sarri invece cerca il 3° successo consecutivo nel "lunch match" di domenica (12:30) in casa contro lo Spezia. Sono tre le gare in programma domenica alle 15: Lecce-Cremonese, Sampdoria-Monza e Sassuolo-Salernitana.