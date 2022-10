Milan-Juve, bocciati e promossi: Vlahovic, dove la passi? Brahim Diaz come Flash

BOCCIATI

Vlahovic, voto 4,5

Bello l’assist, fosse per uno della sua squadra. Invece è per Brahim Diaz, quindi non bene. Anche davanti poi non è che brilla. Anzi. Si rifarà.

Locatelli: voto 5

Lento, farraginoso, poco preciso. Il centrocampista è un po’ perso: vicino a lui Rabiot sembra un gigante da Pallone d’Oro. Stranamente perde anche parecchi duelli fisici. Da ricostruire.

Alex Sandro, voto 5

Diciamolo subito, quell’intervento di Theo Hernandez su Cuadrado grida vendetta. Detto questo, Alex Sandro resta piantato davanti a Szczesny mentre tutti i suoi compagni ritengono opportuno salire per mettere in fuorigioco Tomori. Alex Sandro però non è sincronizzato, il Milan ringrazia.