Vlahovic furioso dopo la sostituzione: la frase di Allegri all'attaccante

Mancano dieci minuti alla fine della partita tra Milan e Juve. I bianconeri sono sotto di due gol. Allegri tenta il tutto per tutto e decide di inserire Kean al posto di Vlahovic nel tentativo di regalare forze fresche all’attacco per l’assalto finale. Una scelta ambigua visto che prima il tecnico aveva pensato di sostituire Milik e solo all’ultimo aveva optato per il serbo. Il numero 9 bianconero, visibilmente infastidito dal cambio, non l’ha presa affatto bene e ha scagliato una bottiglietta per terra con tutta la sua forza.