Pagelle Bologna-Samp: Skorupski incerto, Arnautovic non molla

Thiago Motta (all.) 5

Salta, batte le mani, è lui il più carico di tutti. Aveva chiesto una prestazione convincente. La ottiene solo in parte.

Skorupski 4,5

Non bene sulle palle alte, concorso di colpe in occasione del pareggio. Poteva fare meglio.

Cambiaso 5,5

A destra si fa saltare con troppa facilità, quando passa a sinistra si propone con maggiore freschezza e forza.

Soumaoro 6,5

Mancava. Al centro della difesa si fa sentire. Gestisce bene le difficoltà. Strepitoso l’intervento finale che salva il pari.

Lucumì 6

In coppia con Soumaoro non perde la concentrazione, gestisce i molti palloni che gli arrivano.

Lykogiannis sv

Pochi minuti giocati con buona intensità. Esce per via di uno scontro di gioco durante un duello aereo. Massima precauzione.

De Silvestri (18’ pt) 6

Primo tempo senza grandi acuti, ma preciso e ordinato. Bravo nella gestione del pallone.

Medel 6,5

Riscopre la vecchia verve del condottiero in mezzo al campo. Partita di sacrificio, sostanza, qualità, grinta. E chi più ne ha più ne metta.

Schouten 6

Bene la gestione del pallone. Meno appariscente di Medel, ma ugualmente efficace in tante situazioni.

Ferguson (28’ st) sv

Dà quel che può, entra in un momento complicato.

Aebischer 6

La sua posizione fa discutere. È però importante nell’occasione del vantaggio. Cala coi minuti.

Dominguez 7

Si sblocca con una conclusione sporca ma bellissima. Ha il piede caldo: colpisce anche una traversa, il tiro avrebbe meritato maggiore fortuna.

Soriano (34 ‘ st) sv

Non ha il tempo di incidere. Poco tempo a disposizione per entrare nel vivo.

Orsolini 5

Subito carico, si fa vedere lungo l’out. Più passano i minuti e più cresce la voglia di fare. Commette un brutto fallo, rischia grosso.

Sansone (28’ st) 6

Dà tutto, prova a essere convincente ma le difficoltà sono tante.

Arnautovic 7

L’azione del gol la innesca lui. E anche se non è un assist è comunque grande calcio, con quel tocco per Aebischer. Generoso e incisivo come sempre. Peccato esca a 15’ dalla fine.

Zirkzee (28’ st) sv

Tocca pochissimi palloni, cerca di dare il suo contributo come può.