Diretta Fiorentina-Lazio ore 20:45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

FIRENZE - La Lazio contro la Fiorentina va a caccia della quarta vittoria di fila. Dopo i successi con Verona, Cremonese e Spezia, Sarri spera di tornare a Roma con altri tre punti fondamentali per rimanere in alto. Un bel banco di prova. Ha 17 punti, con tre in più salirebbe a 20, a -3 dal Napoli, a -1 dall’Atalanta. Terrebbe il ritmo di Udinese (ieri bloccata dall’Atalanta) e Milan, terrebbe a distanza Roma, Inter e Juve. Si gioca senza respiro, ogni tre giorni sino al 13 novembre. Ora è il momento dello scatto, Immobile e compagni lo sanno. La Fiorentina, rinfrancata dal successo in Conference League, cerca risposte pure in campionato. “La Lazio è una squadra consapevole della propria forza, gioca un grandissimo calcio, ha giocatori di ottime qualità, sa difendere, sa attaccare, sa palleggiare, sa verticalizzare. Ci aspetta una gara importante in cui dobbiamo dare il massimo sotto ogni punto di vista, anche sulle palle inattive: loro sono bravi e creano scompigli”, le parole di Italiano alla vigilia.