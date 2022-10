Empoli-Monza 1-0: prima sconfitta per Palladino, Haas decisivo

Empoli-Monza, tabellino e statistiche

Haas decisivo, Rovella espulso nel finale

Zanetti ritrova Baldanzi e lo schiera titolare alle spalle di Destro e Satriano. Palladino si affida alla fantasia di Caprari e Pessina a sostegno della punta centrale Gytkjaer. Nell'iniziale fase di studio sembra il Monza più propositivo, ma dopo pochi minuti è l'Empoli a spingere sull'acceleratore: Destro si allarga sulla sinistra, riceve e mette al centro ancora per Satriano che gira immediatamente verso la porta, Di Gregorio respinge il tentativo dell'uruguaiano e si oppone anche a un maldestro tocco di Caldirola, però non può nulla sul tap-in sotto misura di Haas. Incassato l'1-0 il Monza prova a imbastire la reazione anche se l'occasione più grande che si vedrà fino all'intervallo è ancora per l'Empoli con Destro che tira al volo e centra il palo sugli sviluppi di una punizione battuta da Henderson. Nella ripresa provvidenziale l'intervento sulla linea di Donati per negare il raddoppio a Baldanzi. Dall'altro lato Carlos Augusto manca di poco il bersaglio con una botta da fuori. Prima di cedere il posto a Lammers c'è un'ultima occasione anche per Destro che si libera benissimo del marcatore però viene meno al momento della conclusione. Finale divertente con il Monza che si lancia in attacco e prima va a centimetri dal pari con il tiro a botta sicura di Colpani, poi trova sulla strada un prodigioso intervento di Vicario a negare l'1-1 a D'Alessandro. Negli ultimi minuti ci sono le proteste brianzole per un rigore non concesso a Birindelli e poi il rosso diretto a Rovella per un colpo a Marin a palla lontana. L'Empoli regge fino al 96' e poi va ad esultare davanti al suo pubblico per tre punti pesantissimi in chiave salvezza.