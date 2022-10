Diretta Lazio-Udinese ore 15: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

ROMA - Un match che vale tanto, forse il più importante fin qui per la Lazio. AllOlimpico arriva l’Udinese. C’è di mezzo la stanchezza, i biancocelesti giocano esattamente a 64 ore di distanza dalla partita contro lo Sturm Graz di Europa League. Terzo incontro in sei giorni (lunedì si è giocato con la Fiorentina). Ma servono punti contro una delle squadre più belle del campionato. Sarri e Sottil, a meno 3 dal Napoli, sono arrivate ad altezza scudetto. Ora si devono confermare. I numeri della Lazio sono importanti in campionato: Provedel non prende gol da 389 minuti in campionato. L’ultimo a batterlo è stato Kvaratskhelia del Napoli il 3 settembre. Da allora 4 vittorie di fila con un parziale di 14-0. a Lazio ha perso soltanto una delle ultime 15 sfide di Serie A contro l'Udinese (1-3 il 29 novembre 2020) - completano il parziale 10 successi e quattro pareggi.