Diretta Inter-Salernitana ore 12.30: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e in streaming

MILANO - Dopo il pareggio in Champions League sul campo del Barcellona, l'Inter si rituffa nel campionato, ospitando la Salernitana di Nicola per la decima giornata di serie A. "È stato un mercoledì intenso, abbiamo fatto una grandissima gara contro un avversario molto forte, però è già il passato, poi penseremo alla Champions. Abbiamo una partita da affrontare nel migliore dei modi contro un avversario ben organizzato", ha dichiarato il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi alla vigilia della sfida. La Salernitana è reduce dall'importante vittoria casalinga contro il Verona. "Non cambierà il nostro modo di giocare ed interpretare la partita - ha detto Nicola - ci saranno momenti in cui saremo più alti e altri in cui saremo costretti a giocare più bassi. Dobbiamo mantenere sempre la stessa aggressività a prescindere dall'altezza di campo in cui ci troviamo. Dovremo essere bravi ad interpretare i diversi momenti della gara e capire quando attaccare e quando rallentare il gioco".