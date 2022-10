Diretta Verona-Milan ore 20.45: probabili formazioni e come vederla in tv e streaming

VERONA - Il Milan ritorna in campionato dopo la sconfitta, tra le proteste, subita in Champions League contro il Chelsea. Davanti a sè al Bentegodi trova un Hellas Verona in crisi (quattro sconfitte di fila) che proverà a reagire con il debutto sulla panchina del nuovo tecnico Salvatore Bocchetti. I rossoneri di Pioli puntano alla terza vittoria di fila per scalare la classifica e continuare ad inseguire il gruppo in testa. Il Verona invece si trova all'estremo opposto della classifica, con un forte bisogno di fare punti (fatti solo 5 nelle prime 9 giornate) per lasciare il terzultimo posto. Sfida che si disputa esattamente un anno dopo quella dello scorso campionato, quando nel 16 ottobre 2021 il Milan rimontò il 2-0 dell'Hellas Verona al San Siro chiudendo con uno spettacolare 3-2.