Diretta Spezia-Cremonese ore 15: probabili formazioni e come vederla in tv e streaming

Sfida chiave in ottica salvezza tra Spezia e Cremonese, che si sfidano al Picco nella decima giornata di Serie A. La squadra di Gotti, dopo aver iniziato bene la stagione, è reduce da due sconfitte di fila, di cui l'ultima contro il Monza, e si trova attualmente al quindicesimo posto con 8 punti. Più in basso la squadra di Alvini, che occupa l'ultimo posto della classifica insieme alla Sampodoria con 3 punti ed è ancora a secco di vittorie in campionato.