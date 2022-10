FantaNapoli, solo Atalanta e Milan restano nella sua scia

La decima giornata della Serie A coincide con la decima vittoria consecutiva del Napoli fra

campionato e Champions, a segno per 17 volte nelle ultime 4 gare disputate, spettacolare miglior attacco

(con 12 reti firmate dai subentrati) che ha piegato anche l'orgoglioso Bologna (Motta, 1 punto

nelle sue prime 4 partite rossoblù). Osimhen ha firmato il controsorpasso all'Atalanta, riuscito

benissimo a Spalletti, ma Gasperini ha molti buoni motivi per solennizzare il compleanno n.115 della Dea,

solitaria seconda a due punti dai partenopei e mai così in alto nella sua storia dopo dieci turni.

Privo di Toloi, Dijmsiti, Musso, Palomino e Zappacosta, con Hateboer squalificato, l'allenatore ha ribaltato

il Sassuolo nel secondo tempo chiudendo la partita con cinque giocatori cresciuti nel vivaio

atalantino: Scalvini, 18 anni; Ruggeri, 20 anni; Okoli, 21 anni; Zortea, 23 anni, Sportiello, 30 anni. E poi c'è il MIlan,

a tre punti dal Napoli, Nonostante abbiano accusato la fatica della partita con il Chelsea, soprattutto nel primo tempo,

i rossoneri sono riusciti a passare a Verona, non più Fatal ma Tonal Verona, visto che il centrocampista

è andato ancora a segno, segnando il pesantissimo gol della vittoria, nel Bentegodi che l'8 maggio scorso, giorno

del suo ventiduesimo compleanno, l'aveva visto realizzare addirittura una doppietta, in calce a un successo di

fondamentale importanza per la conquista del diciannovesimo scudetto. L'assist di Rebic è stato delizioso,

Pioli ha azzeccato anche la mossa Thiaw, decisivo nel finale con i suoi salvataggi.

Aspettando Samp-Roma, il campionato registra la rinascita interista; l'ira di Sarri per lo scandaloso terreno dell'Olimpico costato l'infortunio a Immobile; il distacco della Juve dal primo posto non alterato dalla vittoria nel derby: 10 erano i punti che dividevano Allegri da Spalletti, 10 sono i punti che lo dividono tuttora. Ma un segnale di speranza c'è: le lunghezze di distacco dei bianconeri rispetto al quarto posto sono passate da sette a cinque e i punti sono 16 a confronto dei 15 di un anno fa. Urge insistere.