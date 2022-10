Diretta Lecce-Fiorentina ore 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

LECCE - Il decimo turno si chiuderà con il posticipo tra Lecce e Fiorentina. I viola, reduci dal 5-1 in Conference League contro gli Hearts, cercano conferme in campionato. Gli uomini di Italiano infatti hanno subito due sconfitte consecutive, contro Atalanta e Lazio. "La vittoria di giovedì contro gli Hearts in Conference League ci serviva - ha dichiarato il tecnico viola - e adesso dobbiamo sfruttare quello che ci lascia in termini di tante situazioni positive. Mi auguro che i ragazzi reagiscano in campionato come hanno fatto in coppa e cercare di iniziare a correre anche in Serie A". Il Lecce vuole riscattare la sconfitta dell'ultimo turno contro la Roma. Un match nel quale i salentini sono stati costretti a giocare quasi 70' in inferiorità numerica. "Giochiamo contro una squadra forte, che ha una classifica non veritiera - commenta Baroni - E' una squadra difficile da affrontare, ma abbiamo bisogno della vittoria in casa davanti ai nostri tifosi e non possiamo rimandare ancora questo appuntamento".