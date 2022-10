Il giudice sportivo multa la Roma: cosa è successo

ROMA - Archiviato la decima giornata di Serie A, sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandea in merito agli squalificati per il prossimo turno di campionato. Due giornate di stop per Nicolò Rovella del Monza che salterà dunque il match a San Siro contro il Milan. Squalificati per un turno, invece, Gianmarco Ferrari del Sassuolo, Antonino Gallo del Lecce e Becao dell'Udinese. Per quanto riguarda le società, ammende di 5.000 euro al Lecce "per avere i suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, acceso numerosi fumogeni che costringevano l'Arbitro a ritardare l'inizio della gara di circa cinque minuti" e alla Roma "per avere suoi sostenitori, a gara terminata, intonato cori beceri nei confronti dei sostenitori di altra Società".