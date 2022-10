Roma-Napoli, le probabili formazioni di Mourinho e Spalletti

E' una sfida ad alta quota quella tra Roma e Napoli, che si affronteranno tra due giorni allo Stadio Olimpico alle 20.45, a chiudere la domenica dell'11ª giornata di Serie A. In un momento di partite a ripetizione, i due allenatori preparano le mosse giuste, tra la necessità di vincere, quella di far rifiatare qualcuno e di sostituire gli indisponibili. In casa giallorossa José Mourinho medita di rilanciare Abraham come unica punta, lasciando fuori Belotti e dando fiducia a Zaniolo dall'inizio. Il tecnico azzurro Luciano Spalletti, ex di lusso, potrebbe schierare titolare Osimhen, ormai rodato nelle ultime gare (due gol in due partite da subentrato), preferendolo a Raspadori, che pure è in ottima forma. Nella Roma gli indisponibili sono gli infortunati Celik, Wijnaldum, Dybala e Darboe. Nel Napoli sono out per problemi fisci il secondo portiere Sirigu e Rrahmani. In dubbio invece Anguissa, in via di guarigione da uno stiramento alla coscia, ma ancora non sicuro della convocazione. Nelle due pagine successive le probabili formazioni di Roma e Napoli per domenica sera.