Juve-Empoli, le pagelle: Kostic tra cross e assist. Bandinelli con qualità

Szczesny 6

Si oppone di pugno alla prima minaccia di Destro ed è l’unico sussulto da sventare. Sicuro su Bajrami.

Rugani 6,5

Riproposto dal primo minuto dopo il disastro di Haifa, stavolta fa un deciso passo avanti.

Alex Sandro (34’ st) sv

Finale di gara in controllo.

Bonucci 6

Gara numero 400 da titolare in serie A. Il pubblico lo punge su un lancio sbagliato, il capitano alza la testa e guida senza patemi.

Danilo 7

Puntuale, costante, applicato ovunque lo si metta e in ogni situazione: ecco perchè Allegri non ci rinuncia mai. Chiude con un assist per Rabiot.

Cuadrado 6

Non è il vero Juan quello che sbaglia trame elementari. Meglio quando recapita due angoli per i colpi di testa vincenti di McKennie e Rabiot e sfiora anche il gol.

McKennie 6,5

Fumoso a tratti, ma c’è anche tanto arrosto quando trova i guizzi in fase offensiva. Spara su Vicario in uscita la palla del raddoppio, che trova più tardi su angolo.

Paredes (20’ st) 6

Al timone con serenità.

Locatelli 6,5

Prove di vero Manuel: in crescita come già visto nel derby. Taglia e cuce il gioco e va anche al tiro. Ritrovato, dopo un periodo non semplice.

Rabiot 7

Corse, rincorse, recuperi: ci sono applausi anche per Adrien, che da un po’ di tempo ha invertito il trend. E fa pure due gol…

Kostic 7

La Juve pende dalla sua parte, il serbo arma un cross dopo l’altro. Assist per il vantaggio di Kean e tante altre cose interessanti.

Iling-Junior (40’ st) sv

Due palloni interessanti al debutto in serie A.

Vlahovic 5,5

Lotta, corre e si sbatte ma non ha mai una palla buona per trovare il gol che tanto cerca.

Milik (20’ st) 6

Si divora un gol non da lui, poi sbatte su Vicario.

Kean 7

Finalmente Moise. Si vede subito che è la sua notte: subito potente e prepotente nel cercare il gol, che arriva con quel tocco che nel derby aveva fallito. Sempre pericoloso, trova il bis ma è in fuorigioco. Ritrovato.

Miretti (34’ st) 6

Vicino al gol con una grande iniziativa.