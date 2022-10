Polemiche durante Roma-Napoli, all’intervallo con il punteggio ancora sullo 0-0. L’episodio che ha scatenato il caos accade al 40' e riguarda Ndombele, che dopo aver superato Smalling in area cade in seguito ad un intervento di Rui Patricio. Inizialmente Irrati concede il calcio di rigore per la squadra di Spalletti, ma il Var invita l’arbitro a guardare il monitor e la decisione cambia: il tocco del portiere giallorosso è sul pallone e il penalty viene revocato tra le proteste.