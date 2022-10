Pagelle Toro-Milan: De Ketelaere non si vede

Le pagelle di Torino-Milan , match della 12ª giornata di Serie A finito 2-1 in favore dei granata padroni di casa.

I voti del Toro

Juric (all.) 7 - Squadra cinica che in due minuti fredda due volte il Milan. Si fa cacciare ma vince alla grande.

Milinkovic Savic 6 - Fa partire lui l’azione del raddoppio, partecipa attivamente al 2-0. Esce in ritardo sulla rete di Messias.

Djidji 7 - Morde le caviglie di Leao, poi sblocca il match con una bella torsione in area milanista. È il gol che manda in tilt il Milan.

Schuurs 6,5 - Si trova un buon pallone sul destro ma non trafigge Tatarusanu, cattivo su Pobega. Si fa vedere nei contrasti aerei e qualche volta esce palla al piede.

Zima (dal 31’ st) sv

Buongiorno 6 - Entra nell’episodio del gol di Messias, ma fino a quel momento vince tutti i duelli con il brasiliano.

Rodriguez (dal 28’ st) 6 - Ingresso in campo con estrema concentrazione.

Singo 6,5 - Ingaggi continui duelli con Rafa Leao e molte volte non va per il sottile. Favorito anche da una serata storta del portoghese.

Lukic 6 - Si fa anticipare da Pobega nell’azione che porta alla prima chance per i rossoneri. Poi si riprende e lotta come un indemoniato.

Ricci 6,5 - Va spesso in marcatura su Diaz per tarpare le ali al Milan, raddoppia per chiudere le linee di passaggio.

Linetty (dal 40’ st) sv

Lazaro 6,5 - Prova l’avvitamento e per poco non trova il terzo gol granata. Non smette mai di correre.

Miranchuk 7 - Gol di pregevole fattura, stoccata che non lascia scampo a Tatarusanu. Gli inserimenti in area milanista fanno davvero male agli uomini di Pioli.

Adopo (dal 40’ st) sv

Vlasic 6,5 - Cerca continuamente lo spunto. Tocca quel che basta per Miranchuk ed è decisivo per il raddoppio.

Pellegri 6,5 - L’ex dal dente avvelenato. Impegna seriamente Tatarusanu con un tiro potente, fa la sponda di testa sul 2-0 granata.

Karamoh (dal 28’ st) 6 - Entra col piglio giusto e si scatena nel finale con un sombrero.