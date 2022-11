Il giudice sportivo ferma Milinkovic: salta il derby. Multa alla Roma

Il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, in merito alla 12esima giornata di Serie A, ha squalificato per un turno Dimitrios Nikolaou (Spezia), Federico Ceccherini, Isak Hien e Pawel Dawidowicz (Verona), Armand Lauriente (Sassuolo), Karol Linetty (Torino), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Valerio Verre (Sampdoria). Tra gli allenatori, invece, il tecnico del Torino Juric è stato fermato per una giornata e multato con 5 mila euro di ammenda. Ammenda anche al Lecce (8 mila), Torino (5 mila) e Roma (3 mila). Annullata invece quella di 3 mila euro all'Udinese per per infliggerla alla Cremonese.