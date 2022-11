Udinese-Lecce: formazioni, consigli fantacalcio, gioca Beto?

UDINE - Nell’Udinese c’è il ritorno di Beto nell’undici titolare al posto di Success, mentre in mediana Samardzic dovrebbe rilevare l’infortunato Lovric. Nel Lecce ballottaggio tra Pezzella e Gallo in difesa per completare il reparto a sinistra. In avanti tocca a Colombo, con Banda sulla sinistra.