Cremonese-Milan 0-0 diretta: Origi segna, ma è in fuorigioco

CREMONA - Il Milan, impegnato in trasferta contro la Cremonese, prova a tenere il passo del Napoli; grazie al successo contro l'Empoli, la capolista ha allungato il passo e ora la squadra di Pioli non può perdere ulteriore terreno dalla vetta.

21:55

55' Annullata la rete di Origi

Origi infla la porta di Carnesecchi, ma la posizione dell'attaccante rossonero è irregolare

21:45

46' Inizia il secondo tempo

I due tecnici non hanno effettuato nessun cambio nell'intervallo

21:30

45' All'intervallo risultato ancora bloccato

Il Milan pur giocando una partita propositiva, non riesce a sbloccare il risultato. Almeno tre buone occasioni per i rossoneri che il portiere della Cremonese Carnesecchi ha saputo neutralizzare con interventi tempestivi.

21:23

39' Carnesecchi è piazzato sul sinistro di Messias

Il rossonero entra in area e batte in diagonale trovando il portiere avversario ben piazzato tra i pali

21:21

36' Carnesecchi salva ancora la porta della Cremonese

Il portiere respinge un colpo di testa ravvicinato di Thiaw sugli sviluppi di un corner

21:18

33' Vasquez salva la propria porta

Milan ancora pericoloso: Bennacer verticalizza per Tonali, l'ex bresciano cross in mezzo e Vasquez arriva e anticipa Dìaz

21:11

26' Carnesecchi salva il risultato

Rossoneri ancora pericolosi: Rebic verticalizza alla perfezione per Origi, il centravanti arriva davanti alla porta, ma Carnesecchi in uscita respinge la conclusione ravvicinata dell'attaccante milanista.

21:08

22' Milan vicino al vantaggio

Affondo sulla destra di Messias, inserimento di Dìaz a centro area e conclusione che esce di poco.

21:01

16' Milan in pressione

La formazione di Pioli ha preso in mano il centrocampo, ma la Cremonese si difende con ordine

20:54

8' Prima minaccia rossonera

Brahim Dìaz calcia dal limite, ma il suo destro è intercettato senza particolari affanni dal portiere Carnesecchi.

20:45

1' Calcio d'nizio

La partita dello Zini è iniziata: Cremonese con la classica divisa grigiorossa, Milan con il completo bianco da trasferta.

20:35

Il Milan è chiamato a rispondere al Napoli

Lo stadio fa registrare il tutto esaurito: quindici mila spettatori per la sfida. La Cremonese cerca il primo successo stagionale, il Milan è costretto a inseguire il Napoli che grazie al successo ottenuto contro l'Empoli ha allungato il proprio vantaggio.

20:05

Cremonese-Milan, le formazioni ufficiali

CREMONESE: (3-4-2-1): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Ghiglione, Escalante, Castagnetti, Valeri; Meité, Afena-Gyan; Ciofani. A disposizione: Saro, Sarr, Hendry, Pickel, Baez, Buonaiuto, Sernicola, Acella, Quagliata, Lochoshvili, Ndiaye, Milanese, Tsadjout, Okereke, Zanimacchia. All: Alvini.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Thiaw, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Messias, Diaz, Rebic; Origi. A disposizione: Mirante, Jungdal, Gabbia, Kalulu, Pobega, Vranckx, Bakayoko, Pobega, Krunic, Adli, De Ketelaere, Leao, Lazetic. All: Pioli.

20.00

Il Milan a caccia di punti per accorciare il distacco

La Cremonese non è ancora riuscita a vincere una partita in questo campionato: il terz'ultimo posto mette a rischio la posizione del tecnico Alvini. Il Milan dovrà cercare di tenere il passo del Napoli. La squadra di Pioli nelle prime sei trasferte di campionato ha ottenuto tre vittorie, due pareggi e una sconfitta nell'ultima sfida giocata contro il Torino. I rossoneri lontano da San Siro hanno raccolto complessivamente undici punti, e questa sera cercheranno di implementare il loro bottino per non accrescere il loro divario dalla capolista.

Stadio Giovanni Zini