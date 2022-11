Inter-Bologna, dove vederla e a che ora: Dazn, Sky, streaming tv

Partita: Inter-Bologna

Orario partita: ore 20.45

Canale Tv: Zona Dazn (214 di Sky)

Pay TV Streaming: Dazn

Dove e a che ora vedere Inter-Bologna: orari e canali

Inter-Bologna è tra le partite serali del turno infrassettimanale della quattordicesima giornata di serie: è in programma alle 20.45 allo stadio Meazza e sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn in streaming via app e Smart Tv, o su Zona Dazn (214 di Sky).

Inter-Bologna in Diretta: la cronaca

L'Inter arriva all'appuntamento di stasera dopo il ko dell'Allianz Stadium contro la Juventus, il Bologna attraversa invece un ottimo momento di forma con tre vittorie di fila, l'ultima delle quali contro il Torino, finita 2-1. Qui le probabili formazioni

Inter-Bologna, segui la diretta sul nostro sito

Segui Inter-Bologna su DAZN, attiva ora